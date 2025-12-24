Una pensionista: "Si los que sujetan la mesa se marchan, ¿dónde van los empresarios?"

"Si todos somos empresarios, ¿quién trabaja?", cuestionó Maribel, una pensionista, en laSexta Xplica, tras escuchar que "lo que hay que hacer en España es emprender".

laSexta recupera este programa de laSexta Xplica donde Maribel, pensionista, se mostró firme tras haber afirmado durante el debate que en España lo que falta es emprender. "Si todos somos empresarios, ¿quién trabaja?¿Quién va a sostener esa mesa?", preguntó al resto de colaboradores del plató.

"Si los que están debajo, sujetando la mesa, se van, a ver dónde van a ir los empresarios. Si tenemos unas tecnologías tan maravillosas, el esfuerzo debería ser menos que el que era cuando yo trabajaba en una fábrica a destajo", reflexionó Maribel, quien destacó las "condiciones de vida" tanto para "los empresarios como los trabajadores". Unas condiciones dignas para poder vivir", insistió.

"Somos un país avanzado. Demos a los trabajadores mejores condiciones y salarios, y hagamos también que los empresarios sean importantes para poder llegar a un país mucho mejor", zanjó la pensionista, remarcando para ello el "esfuerzo colectivo de todo el país".

