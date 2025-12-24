Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

Hemeroteca laSexta Xplica

Una pensionista: "Si los que sujetan la mesa se marchan, ¿dónde van los empresarios?"

"Si todos somos empresarios, ¿quién trabaja?", cuestionó Maribel, una pensionista, en laSexta Xplica, tras escuchar que "lo que hay que hacer en España es emprender".

Una pensionista: "Si los que sujetan la mesa se marchan, ¿dónde van los empresarios?"

laSexta recupera este programa de laSexta Xplica donde Maribel, pensionista, se mostró firme tras haber afirmado durante el debate que en España lo que falta es emprender. "Si todos somos empresarios, ¿quién trabaja?¿Quién va a sostener esa mesa?", preguntó al resto de colaboradores del plató.

"Si los que están debajo, sujetando la mesa, se van, a ver dónde van a ir los empresarios. Si tenemos unas tecnologías tan maravillosas, el esfuerzo debería ser menos que el que era cuando yo trabajaba en una fábrica a destajo", reflexionó Maribel, quien destacó las "condiciones de vida" tanto para "los empresarios como los trabajadores". Unas condiciones dignas para poder vivir", insistió.

"Somos un país avanzado. Demos a los trabajadores mejores condiciones y salarios, y hagamos también que los empresarios sean importantes para poder llegar a un país mucho mejor", zanjó la pensionista, remarcando para ello el "esfuerzo colectivo de todo el país".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

Las 6 de laSexta

  1. Comuns denuncia a García Albiol ante la Fiscalía de Odio y Discriminación por el macrodesalojo de Badalona
  2. Guardiola, abocada a entenderse con Vox después de que Ferraz y Génova no estén en el escenario del entendimiento
  3. La carta de Epstein, los vuelos en su avión privado y la foto 'desaparecida': los nuevos archivos ponen contra las cuerdas a Trump
  4. Alerta sanitaria en Cataluña por un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida
  5. Trump restringe el visado a Thierry Breton y otros cuatro directivos europeos que luchan contra los discursos de odio
  6. Un niño de 12 años evita que un delincuente sexual británico secuestre a su hermano de dos en un parque de Barcelona