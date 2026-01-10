Pedro Rodríguez, sobre la muerte de Renee Nicole Good: "Donde termina el imperio de la ley, empieza el imperio de Trump"

Cientos de estadounidenses han salido a las calles para protestar tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer asesinada por un agente del ICE en Minneapolis. En este vídeo, Pedro Rodríguez valora la respuesta del Gobierno de Trump.

Cientos de estadounidenses han tomado las calles para protestar contra el asesinato de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Desde laSexta Xplica, el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, analizó la situación y el papel del Gobierno de Donald Trump tras este suceso que ha generado indignación en todo el país.

"Donde termina el imperio de la ley, empieza el imperio de Trump", sentencia el colaborador. "Al despegar a estos paramilitares encapuchados y a los militares en las calles de Estados Unidos, lo que está haciendo es aterrorizar", añade el experto, en referencia a la presencia y actuación de agentes federales en las protestas y su impacto en la sociedad.

Asimismo, Pedro Rodríguez destacó la gestión que está haciendo el Gobierno estadounidense ante el asesinato de Renee: "Trump y sus ministros han quedado en evidencia. Se asumen el derecho de definir lo que es verdad y lo que es mentira. La forma en que Trump y su frikipandi que actúa como Gobierno de Estados Unidos ha descrito lo que todos hemos visto como un terrorismo doméstico, como un ejercicio de legítima defensa. Lo que todos vemos desde la Casa Blanca nos intentan decir que no es", opina.

