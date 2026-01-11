Pedro Rodríguez analiza "el momento más crítico" de Irán: "El último año ha sido catastrófico para el régimen"

El profesor en Relaciones Internacionales ha señalado que la estrategia iraní de "hostigar a EEUU e Israel ha saltado literalmente por los aires".

Irán lleva dos semanas sumidas en el caos debido a unas multitudinarias protestas que están afectando a todo el país y en las que los manifestantes cargan por la alta inflación del país y por el régimen ayatolá de Ali Jameneí.

Sobre ello, Pedro Rodríguez ha apuntado en laSexta Xplica que el país asiático se encuentra "en el momento más crítico de esta teocracia": "Ellos han intentado hacer algo imposible que es la cuadratura del círculo: un sistema teocrático y una república".

"En ese engendro, lo que vemos es que el último año ha sido catastrófico para el régimen. Han visto como toda esta estrategia de hostigar a EEUU e Israel ha saltado literalmente por los aires, han perdido Siria, Hizbulá ha sido descabezado, la guerra de Gaza ha terminado como ha terminado...", enumera el profesor en Relaciones Internacionales.

En contraparte, "el régimen de Teherán se ha quedado como está": "Con una situación económica catastrófica siendo capaz de ayudar a Rusia a destruir Ucrania pero no siendo capaces de prolongarse en el poder".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.