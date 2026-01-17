Pedro Rodríguez advierte sobre Groenlandia: "Esto es una cuestión bilateral entre EEUU y Europa; dar un paso atrás no sirve de nada"

El profesor ha señalado que lo que se está intentando es "la disuasión" y "anticiparse de alguna manera". "Se está intentando aprender la gran lección del retorno de Trump a la Casa Blanca, y es que hacer la pelota, acomodarse y dar un paso atrás no sirve de nada", ha expresado.

Pedro Rodríguez ha afirmado en laSexta Xplica que "el despliegue simbólico de militares europeos de la OTAN lo que significa es que esto no es una cuestión bilateral entre Noruega y los Estados Unidos, sino que es una cuestión bilateral entre Estados Unidos y Europa".

"Y, por supuesto, nos parece que las cantidades son mínimas, que la Unión Europea siempre reacciona tarde y mal, pero se está intentando aprender la gran lección de todo este año del retorno de Trump a la Casa Blanca, y es que hacer la pelota, acomodarse y dar un paso atrás no sirve de nada", ha manifestado el profesor de Relaciones Internacionales.

Así, Rodríguez ha señalado que lo que se está intentando es "la disuasión" y "anticiparse de alguna manera". "Ante el escenario de anexión de Groenlandia, cabe esperar a que se consume y responder, lo cual supondría sanciones económicas, replantearse la OTAN, prescindir de la ayuda militar a Ucrania, de Estados Unidos, medidas extremadamente costosas y para las cuales no hay unanimidad en la Unión Europea", ha subrayado.

