Pablo Bustinduy responde a las palabras de Ayuso sobre Julio Iglesias: "Ante una desigualdad, se pone del lado del poderoso"

El ministro de Consumo se ha mostrado muy crítico con la presidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que "ante una situación de desigualdad", siempre se pone "del lado del que manda".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado crítico en laSexta Xplica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus palabras sobre Julio Iglesias. "Nosotros no vamos a prestarnos al linchamiento de un artista, al desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos. Considero que hay muchísimos otros temas que están aquí de los que sí nos hemos de responsabilizar. Mis palabras están fijadas y las tienen ahí escritas, escritas quedan", declaró este jueves la presidenta madrileña.

Así, Bustinduy ha destacado este sábado que "lo que más llama la atención de lo de Julio Iglesias y lo que más indigna es el abuso de poder, una relación tan desigual de poder", tras lo que ha afirmado de forma tajante que "la señora Ayuso cuando hay una desigualdad, siempre se pone del lado del que manda, del lado del poderoso".

"Es lo mismo que hace cuando Trump ataca a otro país y lo mismo que hizo cuando Netanyahu estaba desarrollando un genocidio del pueblo palestino. La señora Ayuso nunca tiene dudas, sino que siempre se pone del lado del que manda, del poderoso, pero esa actitud servil y periférica de ser los lacayos de quien manda no es la visión que tiene un patriota", ha defendido el ministro, a lo que ha apostillado que esto "vale también para la extrema derecha". "Tremendos patriotas aquellos que lo máximo a lo que aspiran para España es a ser lacayos del que manda", ha concluido.

