"No seré candidato en 2012", fueron estas palabras del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las que abrieron la veda de las dudas sobre la sucesión en el PSOE.

Rubalcaba fue la primera cara con el supuesto apoyo de Zapatero. Contaba con fuerzas en el seno del partido y había sido ministro y vicepresidente. Tras él, pronto apareció la sombra de Carme Chacón, la mujer fuerte del PSC. Ambos median sus fuerzas en el 38º Congreso del PSOE y Rubalcaba se convertía en secretario general con una diferencia de 22 votos.

Chacón no confirma ahora si volvería a presentarse a unas primarias, pero el hecho de no votar en el Congreso sobre el derecho a decidir de los catalanes la ha dejado en tierra de nadie. Sin apoyos allí ni a aquí.

Y mientras, no dejan de salir aquellos que ya no apoyan a Rubalcaba y nombres para sucederle. Suena también con fuerza el exlehendakari Patxi López. El hombre del partido en el País Vasco. Aunque no confirme sus intereses en Madrid, al parecer mantendría una estrecha relación con Rubalcaba que además no dudaría en apoyarle.

Emiliano García-Page es otro de los hombres del partido. Alcalde de Toledo y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha. Según algunas informaciones, por ahora dejaría sus pretensiones nacionales para enfrentarse a Cospedal en las próximas elecciones de su Comunidad.

La lista de los opositores de Rubalcaba no termina aquí. Joan Mesquida, secretario general de Turismo en el Gobierno de Zapatero, es otro de los nombres. Apartado de la política desde 2011 parece no tener la fuerza suficiente para convertirse en candidato.

Y esta semana, llegaba la gran sorpresa. Eduardo Madina, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, es a todas luces quien podría cerrar la lista de sucesores. Su nombre ha estado en la sombra desde el principio. De hecho, Zapatero se lo pidió en su día y Madina dijo que no.

Pero ahora la respuesta parece ser, según ‘El Mundo’, un "se lo está pensando". Madina contaría además con el apoyo de los fuertes del partido, como Chacón que no dudaría en darle su respaldo.Madina tiene cualidades y dicen desde dentro que arrasaría entre los militantes. Quizá es eso lo que le preocupa a Rubalcaba, que aún no descarta no presentarse.