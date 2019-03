Cifuentes: “No hay que prejuzgar judicialmente a Aguirre por su incidente”

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha respondido a las preguntas de los tertulianos de laSexta Noche. Tras reconocer que Esperanza Aguirre es una “alcaldesa de lujo”, la delegada ha sido preguntada si cree que el accidente de la expresidenta afectará a su posible candidatura: “Indudablemente es mejor que no lo hubiese tenido pero no hay que prejuzgarla por su accidente”. Además, Cifuentes ha afirmado que Aguirre “pidió disculpas así que no será un problema para ser candidata”.

Publicidad