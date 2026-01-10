Néstor Prieto explica las consecuencias de los movimientos internacionales de Trump: "Va a necesitar sacrificar a sus antiguos aliados"

El periodista ha asegurado que, "para que EEUU pueda mantener una posición de primacía", el coste sus movimientos "lo van a pagar los socios europeos".

Para el periodista Néstor Prieto, "Donald Trump está demostrando lo que había prometido en campaña" con sus actuaciones tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Unas acciones que son "coherentes" con el discurso adoptado por el republicano: "Está siguiendo una apuesta lógica de un imperio que se ve en decadencia o potencialmente amenazado por un nuevo orden internacional y frente a ello quizá sale una expresión quizá más radical de lo que podíamos esperar, pero que es muy coherente con la búsqueda de tratar de salvaguardar la supremacía estadounidense".

"Y esa búsqueda busca garantizar una zona de influencia circundante, pero también las rutas estratégicas", ha añadido.

No obstante, el periodista ha apuntado que ello también implicaría "sacrificar" a sus socios europeos: "Salvaguardar la posición y los intereses de EEUU va a requerir en esta nueva fase sacrificar a sus antiguos socios y aliados".

"Para que EEUU pueda mantener una posición de primacía desde el punto de vista económico, de geopolítica y tenga autonomía en materia de defensa, el coste lo van a pagar los socios europeos y lo están pagando ya", ha añadido.

Prieto ha apuntado que Trump "entiende que EEUU está amenazado en su posición internacional, que China pone en riesgo sus intereses" y que, ante ello, "la UE está en una situación de parálisis, en un querer y no poder".

