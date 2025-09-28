Monrosi responde a Pedro J. Ramírez: "Es irresponsable caricaturizar a España como una pseudo dictadura"

El periodista ha respondido al director de 'El Español' por alguno de sus argumentos, como que 'Pedro Sánchez se las apañó para continuar como presidente', para explicar que es un mensaje "irresponsable".

Pedro J. Ramírez y José Enrique Monrosi han debatido sobre la actualidad política española en el plató de laSexta Xplica. Después de escuchar los argumentos del director de 'El Español', el periodista de 'elDiario.es' ha querido responderle.

"Considero que algunos de los mensajes que se han puesto encima de la mesa son profundamente irresponsables en cuanto persiguen, creo, caricaturizar a España bajo la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez como una pseudo dictadura o una democracia de poco valor", ha afirmado Monrosi.

El periodista ha hecho referencia a las palabras de Pedro J. Ramírez explicando que 'Pedro Sánchez se las apañó para continuar como presidente' para explicar que no lo considera un mensaje adecuado: "Lo ha dicho como si hubiese buscando algún chanchullo ilegal cuando lo único que hizo fue someterse a la soberanía popular del Congreso de los Diputados y salir elegido usando la ley y la Constitución".

"Sobre su intención de volver presentarse, ha dicho que 'es su voluntad de perpetuarse en el poder'. Que yo sepa presentarse a las elecciones no implica no convocarlas, por ejemplo, y aferrarse al palacio de la Moncloa", ha añadido.

Por todo ello, Monrosi ha sentenciado que "ese intento de chistecito permanente sobre que estamos en un proceso avocados a una dictadura por culpa de Pedro Sánchez legitima una respuesta por parte de la ciudadanía contra un Gobierno que puede resultar ilegítimo expresado en esos términos".

