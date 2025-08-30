Monrosi: "La estrategia del PP es crear un lío competencial para que no se hable de quién es la responsabilidad"

El periodista, en laSexta Xplica, ha hablado de "dos planos" en el caso de los incendios en España. En Castilla y León se ha recortado un 50% la prevención y eso es del PP", afirma.

José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, ha estado en laSexta Xplica para hablar de los incendios. De la gestión de las llamas y también de la responsabilidad política en un momento de batalla, de una nueva batalla, entre el PSOE y el PP.

"Hay dos cosas y dos planos diferentes. Una es la gestión pura y dura. Salvo una excepción como el caso de Carlos Mazón no se ajusta a la realidad de que los políticos estén de vacaciones. No es verdad. Cuando surge algo todas las administraciones públicas quieren apagar el fuego. No es verdad que Sánchez quiera que ardan las comunidades del PP o a que los presidentes del PP les de igual que ardan sus territorios", cuenta.

Pero habla del segundo plano: "Es el de cuántos medios tenemos y de quién es la responsabilidad de poner esos medios. La estrategia del PP es enredar un lío competencial para que no se hable de quién es la responsabilidad. En Castilla y León se ha recortado un 50% la prevención y eso es del PP. Ahí hay que poner el foco".

Y prosigue: "Hay algo preocupante. Hay mucha gente en este país en pueblos y municipios que sienten que las autoridades públicas no les han salvado. Hay quien ha desobedecido a los servicios de emergencias porque sabían que si ellos no salvaban su tierra no la iba a salvar nadie. Es un mensaje de la ultraderecha, de que el pueblo salva al pueblo, y es muy peligroso. Hay que dotar a las instituciones de recursos suficientes y en los incendios esto es responsabilidad de las comunidades autónomas".