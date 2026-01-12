Miquel Ramos advierte de que "la democracia está en riesgo": "Hay dictadores que han ganado elecciones"

"Corremos el riesgo de legitimar este tipo de tiranos que tratan de instalar su propio sistema con el aval de los votos", manifiesta Miquel Ramos en laSextaXplica, denunciando que "una democracia sin derechos no es más que una carcasa vacía".

"Creo que hay que entender la democracia no como un mero acto de voto cada cuatro años o como una carcasa vacía donde el gobernante hace lo que le da la gana una vez gana las elecciones...Yo no entiendo una democracia sin derechos", manifiesta el periodista Miquel Ramos, durante su intervención del debate de laSextaXplica sobre si está la democracia en peligro.

El peridodista advierte que algunas opciones políticas, aunque lleguen al poder de manera democrática, pueden "vaciar de derechos a la ciudadanía", aprovechándose de la "legitimidad que otorgan los votos".

Ramos pone como ejemplo el contexto internacional y la figura de Donald Trump, al que considera "uno de los grandes artífices" de alterar el orden internacional: "La legalidad internacional se la ha saltado por los aires y, por lo tanto, la democracia que estamos viendo desde nuestro sofá está absolutamente en riesgo. Una democracia sin derechos no es más que una carcasa vacía.Hay dictadores que han ganado elecciones y esto es muy preocupante".

Además, el periodista subraya "la peligrosidad de legitimar líderes autoritarios simplemente por los votos": "Una de las cosas que no se le puede reprochar ahora a Trump es que habla claro. Antes se escudaba en derechos humanos, en armas de destrucción masiva… ahora te dice 'quiero el petróleo y lo voy a coger'. Gracias por hablar claro, porque es algo que veníamos denunciando desde hace muchos años. Corremos el riesgo de legitimar este tipo de tiranos, estos nuevos fascistas que tratan de instalar su propio sistema con el aval de los votos", concluye Ramos.

