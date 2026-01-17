El ministro Bustinduy carga contra el ICE de Trump: "Van con la cara tapada secuestrando a gente; buscan generar terror en los migrantes"

Pablo Bustinduy ha expresado que la situación es "extremadamente preocupante", pero ha destacado que "hay una sociedad que reacciona ante estos abusos". "Yo espero que pueda ponerles freno", ha manifestado el ministro.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado muy crítico en laSexta Xplica con los agentes del ICE de Donald Trump, a los que se ha referido como "unas fuerzas del orden que van con la cara tapada secuestrando gente y metiéndola en coches sin identificar". "Los datos que conocemos es que cientos de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses han sido secuestrados sin ninguna razón, sin orden judicial, en este último año", ha lamentado.

Así, el ministro ha señalado que esta "operación lo que busca claramente es generar un estado de terror entre la población migrante", al tiempo que ha destacado que "está habiendo una reacción de gente que quiere defender la democracia norteamericana". "Es extraordinariamente preocupante, pero yo veo que hay una sociedad que reacciona ante estos abusos y que espero que pueda ponerle freno", ha expresado.

En lo referente al asesinato de Renee Good a manos del ICE, Bustinduy ha subrayado que "se produjo precisamente porque había una movilización ciudadana para vigilar a estas fuerzas descontroladas que están sembrando el terror entre la población migrante". "Sí hay una reacción y hay movilizaciones masivas por todo el país. Quizás no tienen la repercusión mediática que están teniendo las acciones de la Casa Blanca, pero claro que lo hay. Y hay una sociedad en los Estados Unidos que yo estoy convencido que no se va a dejar arrebatar las libertades básicas de la ciudadanía", ha concluido.

