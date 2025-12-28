Los mensajes erróneos de un joven: "La Guerra Civil la empezó la República y eso es irrefutable"

Un joven realiza en este vídeo una serie de afirmaciones totalmente falsas de la guerra civil española, como que "quien la empezó fue la República". "Es irrefutable", insiste.

Conchi Gil analiza en el plató de laSexta Xplica junto a José Yélamo los datos del CIS sobre el aumento de la extrema derecha entre los jóvenes. Y es que uno de cada cuatro jóvenes entre 8 y 24 años piensa que va a votar a la ultraderecha, a Vox.

Además, si lo analizamos en términos de porcentajes, hablamos del 25% de la población joven, que sería lo mismo que si sumamos el porcentaje de jóvenes que piensan votar al PP o al PSOE. Y es que esto le da alas a la ultraderecha para venirse arriba, como se puede ver de las palabras de Santiago Abascal: "La gente quiere propsperar, tener libertad y que no le roben".

También a través de las redes sociales se dulcifica el franquismo, donde uno de los argumentos que usan es que en la época de represión la seguridad es mayor, algo que llama la atención porque España es uno de los países más seguros. "Franco hizo cosas muy buenas por España", asegura una joven en el vídeo, donde otro joven afirma que "hay que valorar otros aspectos como la seguridad". Por otro lado, otro chico insiste en que "quien empieza la guerra civil es la República", algo que asegura que "es irrefutable". "Es totalmente falso", desmiente Conchi Gil, que advierte que el joven lanzó también otros mensajes erróneos, como se puede ver en el vídeo.

