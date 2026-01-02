Ahora

Martínez-Vares afirma que "si en España no hubiera inmigrantes, tendría que cerrar": "Hay que invertir en que se sientan como en casa"

Santiago Martínez-Vares, analista político, reaccionó en laSexta Xplica a los altercados en Torre-Pacheco, y defendió que "la inmigración es absolutamente vital para este país": "Invertir en que esa inmigración se sienta como en su casa es importantísimo".

Santiago Martínez-Vares, analista político: "Si en España no hubiera inmigrantes, tendría que cerrar"

Durante el análisis de en laSexta Xplica sobre los altercados en Torre-PachecoSantiago Martínez-Vares, defendió que "se tendría que haber hecho un dispositivo de seguridad distinto que evitara este tipo de imágenes". "Esto no es un problema que venga de hoy", aseguró el analista político, que destacó que "si en España no hubiera inmigrantes, tendría que cerrar".

"La inmigración es absolutamente vital para este país, e invertir en que esa inmigración se sienta como en su casa es importantísimo", afirmó rotundo Martínez-Vares en el vídeo principal de esta noticia, donde señaló que "en Torre-Pacheco hay un problema con la educación".

Y es que el experto explicó que en el municipio murciano "hay un fracaso escolar dentro de los jóvenes inmigrantes muchísimo mayor que el de los jóvenes nacidos en España". "Tenemos un problema con que llegan jóvenes y no se les enseña el idioma", criticó Martínez-Vares, que recordó que "eso es competencia de la comunidad autónoma, el hacer un refuerzo en educación".

