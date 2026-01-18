María Eugenia Yagüe, sobre las denuncias contra Julio Iglesias: "Me choca la parte violenta; no lo veo nunca violento en sus relaciones amorosas, no es así"

"Que una chica denuncie que está molesta, que le hace daño, que le tira del pelo y que le da bofetadas no me encaja nada con el Julio Iglesias yo conozco, que es una persona educada y afable", ha expresado la periodista.

María Eugenia Yagüe ha reaccionado en laSexta Xplica a las denuncias contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y ha defendido que "las mujeres deben denunciar cualquier tipo de vejación con nombres, apellidos, con la cara y con su voz".

Además, la periodista ha destacado que lo que le "choca en la denuncia", ya que lo conoce "personalmente, es la parte violenta". "Puede ser un señor que se acueste con cinco a la vez o que haga tríos, pero eso es de su vida privada y no entro, porque no me parece delictivo, pero no veo nunca a un Julio Iglesias violento en sus relaciones amorosas. No es una persona así", ha expresado Yagüe.

En este sentido, la periodista ha señalado que el que "una chica denuncie que está molesta, que le hace daño, que le tira del pelo y que le da bofetadas" no le "encaja nada" con el Julio Iglesias que ella conoce, que, según ha dicho, "es una persona educada y afable". "Yo le he visto con señoras que han estado con él y hablan bien de él en este sentido", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.