Un maquinista retirado: "Un aplauso al personal del centro de control de Atocha porque casar el puzle del accidente de Adamuz es muy difícil"

Eugenio Parreño, un maquinista jubilado, ha aseverado que es muy complicado conocer desde allí lo que ha ocurrido porque "solo tienes contacto con la interventora y ella no sabe qué ha pasado".

Eugenio Parreño, un maquinista jubilado, ha estado en laSexta Xplica y ha escuchado el audio de la conversación entre la interventora del Alvia accidentado en Adamuz y el centro de control de Atocha.

Y, al oírla, reconoce que "más que difícil es imposible" que sepa lo que acababa de suceder. "Ella no sabe qué ha pasado ni muchísimo menos dónde está. Sabe que el tren está parado, que ha habido un impacto gordo, que tiene sangre en la cabeza... pero no puede dar más datos", ha afirmado.

"Entonces hay que moverse y ver qué ha pasado. Es normal que tarde tiempo en localizarlo porque ella misma no sabía que parte del tren se había desprendido a un barranco. Ella sabía que el tren estaba parado, como lo sabía el centro de control de Atocha", añade.

Ante esta situación, Eugenio Parreño ha pedido "un aplauso al personal del centro de control de Atocha porque casar el puzle de ese accidente es muy difícil". "Ahora lo sabemos, pero allí ponte. Empiezas a preguntar, solo tienes contacto con la interventora y ella si no sabe qué ha pasado, pues hay que buscar fuentes externas", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.