Maestre tilda de "tiro en el pie" las palabras de Guardiola sobre el 'pucherazo': "Es un ridículo espantoso"

El periodista expone en 'laSexta Xplica' que "hay cosas que se ven que no van a funcionar": "Lo de mañana en el PSOE va a salir mal. A lo mejor salía mal sin Gallardo, pero con Gallardo va a salir peor".

A horas de pasar por las urnas, Extremadura vivía el robo de 124 votos en una oficina de Correos en Badajoz en lo que para el Partido Popular es un "pucherazo". Este domingo, la comunidad extremeña vive unas elecciones que podrían marcar el futuro político del país.

El polémico "pucherazo" ha generado todo tipo de opiniones y críticas. Para algunos, la 'popular' ha hecho "el ridículo", o así lo expone el periodista y escritor Antonio Maestre en 'laSexta Xplica'.

"Yo tengo sentido del ridículo. Hay cosas que pueden funcionar y no por eso hay que hacerlas y creo que cuando eres una candidata que tenía, o tiene, una previsión como la que tenía ella, esto es un tiro en el pie. Independientemente de que le vaya a ir mejor, peor o regular. No hacía falta y creo que el ridículo fue espantoso, no solo en el día en sí, sino después, al no reconocer que había hecho el ridículo ni que lo que estaba haciendo era indecente", asegura.

Asimismo, hay algo más que ha impactado al periodista: "Lo de que el candidato sea Gallardo... solo recuerdo un tiro en el pie similar, que es el del peronismo presentando a Sergio Massa siendo ministro de Economía en un país con un 140% de inflación, cuando el otro candidato solo hablaba de economía".

"Hay cosas que se ven que están mal y que se ven que no van a funcionar. Porque la política puede tener muchas cosas difíciles de evaluar, pero hay otras que sabes que van a salir mal y cuando sabes que van a salir mal, habrá otros tipos de cálculos, pero desde luego sabemos que lo de mañana en el PSOE va a salir mal. A lo mejor salía mal sin Gallardo, pero con Gallardo va a salir peor", añade.

