Las lágrimas de Victoria Sánchez, que perdió a su marido en la DANA: "Nos han mentido, lo sabían todo y lo han estado ocultando"

La víctima ha señalado que "cada día es una sorpresa nueva cada vez más desagradable" y también ha cargado contra el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, por su "perdón para quedar bien".

Como es normal, las víctimas de la DANA están más indignadas todavía tras conocer los mensajes que se produjeron entre Carlos Mazón, Salomé Pradas y José Manuel Cuenca ese día. Una indignación que ha verbalizado Victoria Sánchez, quien perdió a su marido aquel día, en laSexta Xplica.

Victoria ha comentado que "cada día es una sorpresa nueva cada vez más desagradable" y que así llevan un año y dos meses, aguantando "estos insultos".

"Ellos mismos se están destapando cada vez que abren la boca. Este individuo (Cuenca) primeramente borró todos los mensajes para que no quedara ninguna prueba. Salomé Pradas ha sacado ahora los mensajes, cosa que no hizo antes a su señoría", ha afirmado.

Respecto a los mensajes en sí, para ella es una muestra de que sí sabían lo que estaba ocurriendo en la Comunitat esa tarde: "Se ha destapado que mentían, lo sabían todo y lo han estado ocultando. Sabían lo que estaba pasando y aún así a Mazón le dio igual todo y dejó a la gente que se muriera".

Además, también ha tenido unas palabras para el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, al que ha reprochado su "perdón para quedar bien": "No ha explicado qué tipo de perdón. (Mazón) Sigue siendo diputado, ese es el perdón que nos da".

