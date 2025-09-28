El juez Castro cree que hay magistrados haciendo política y pone de ejemplo la causa contra el fiscal general: "Hemos perdido el norte"

"Y no es porque yo crea las palabras del señor Sánchez, es que lo estás viendo", ha aseverado el juez José Castro para argumentar que concuerda en que hay magistrados que ejercen política en los juzgados.

Pedro Sánchez abrió a inicios de septiembre el curso político aseverando durante una entrevista que había algunos jueces que ejercían política. Una opinión con la que concuerda el juez José Castro.

"Ahora especialmente. He confiado siempre en la Justicia y en que los jueces no tienen por qué contaminar sus resoluciones con su ideología política. Hemos perdido el norte. Lamento muchísimo lo que está pasando porque efectivamente estoy convencido de que se está haciendo política a través de la Justicia", ha afirmado el magistrado en laSexta Xplica.

Eso sí, ha matizado que no es porque "crea las palabras de Sánchez", sino porque es algo "que lo estás viendo", poniendo de ejemplo el procedimiento contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

"Eso no tiene sentido. Que se siente en el banquillo a un FGE acusado de revelación de unos secretos que el propio titular del secreto ya lo había divulgado enviándolo al buzón de la Fiscalía, al señor Miguel Ángel Rodríguez, quien lo publicó falseando la verdad y hay una serie de periodistas que han afirmado ante el juez que ya conocían este correo electrónico antes del fiscal", ha comentado.

Por ello, asegura que esa idea de que los jueces están haciendo política "no es descabellada".

