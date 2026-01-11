Un jubilado, sobre si las democracias están en peligro: "Tengo miedo a decir algo, que se enfade el sheriff e invada Alcorcón"

Antonio Jiménez, jubilado y asiduo a la mesa de debate de laSexta Xplica, reconoce que por primera vez "tiene miedo" a expresar su opinión en el programa.

¿Está la democracia en peligro? Es la pregunta que pone sobre la mesa José Yélamo en el debate social de laSexta Xplica tras la reciente intervención de EEUU en Venezuela que tanta polémica a nivel internacional ha suscitado. El primero en responder a esta cuestión es "el más sabio" según el presentador.

Antonio Jiménez tiene 84 años, está jubilado y ha acudido más de una vez al plató para expresar su opinión acerca de los diferentes temas planteados semanalmente, pero en este programa, por primera vez, se muestra receloso.

"Estoy instalado en la timidez y en el miedo", reconoce. "Tengo miedo a decir algo de mi alcaldesa, que está haciendo 33.000 viviendas, no vaya a ser que se me enfade el sheriff e invadan Alcorcón", dice de manera sarcástica.

"¿Qué mundo es este que nos está tocando vivir y aceptar? Por la caridad bendita, ¿cómo puede invadirse un país y que haya gente aplaudiendo?", dice Antonio desesperanzado.

