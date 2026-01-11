Joan Baldoví, sobre Zapatero: "Ya me gustaría que todos los expresidentes fueran igual de útiles a los intereses de este país"

El portavoz de Compromís en Les Corts ha querido destacar la figura del expresidente del Gobierno por su labor en la excarcelación de presos en Venezuela recordando que es "poco sospechoso de ser del PSOE".

José Luis Rodríguez Zapatero negoció durante meses la liberación de presos en Venezuela y algunos de ellos han agradecido al expresidente del Gobierno la mediación realizada.

Pese a ello, desde el Partido Popular han cuestionado la verdadera labor de intermediario del expresidente, algo que Joan Baldoví no comprende como ha comentado en laSexta Xplica.

"Soy poco sospechoso de ser del PSOE. No lo he sido ni lo seré nunca, pero ya me gustaría a mí que todos los expresidentes igual de útiles a los intereses de este país como Zapatero. Mi impresión estos días es que a mucha gente, sobre todo de la derecha, va con el pie cambiado", ha afirmado.

Para el portavoz de Compromís en Les Corts, esta "campaña" lo que busca es "desprestigiar a una persona que yo entiendo que con discreción ha sido más útil para los intereses de las personas que estaban encarceladas que muchas otras personas haciendo grandes declaraciones y dándose golpes en el pecho".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.