Javier Chicote: "Recibimos una amenaza directa de Montoro en los pasillos del Congreso"

Javier Chicote, jefe de Investigación de ABC, ha desvelado esta semana que el equipo de Cristóbal Montoro le investigó después de que publicara una información sobre las actividades que estaba realizando por entonces Equipo Económico.

Una historia que ha relatado también en laSexta Xplica: "En primera mitad de 2017 yo hice una investigación bastante extensa sobre las actividades de Equipo Económico. Cuando él (Montoro) vuelve al Gobierno, el de Rajoy, traslada sus acciones a su hermano y se queda el mismo equipo allí. Entonces una fuente me dice que una empresa del IBEX35 necesitaba un favor de Hacienda y le habían sugerido que pasara por Equipo Económico a encargar un informe. Yo publiqué varias informaciones y recibimos una amenaza directa de Montoro en los pasillos del Congreso".

"Dijo 'están midiendo mucho, pero que se anden con ojo'. No volví a saber nada de la historia hasta hace dos años, cuando conocí lo que me hicieron. Si la amenaza fue en junio, pues en septiembre, el inspector jefe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) le envió el informe que me habían hecho al director de la Agencia Tributaria. Era un informe muy prospectivo sobre todo lo que yo había hecho en los últimos años. Pero de una agresividad brutal", ha explicado.

De hecho, era de tal magnitud que hasta salían familiares como su hija o su padre, fallecido años atrás: "En el informe aparecía mi hija, que tenía tres años, bucearon en la herencia de mi padre, que había fallecido en 1999... Una cosa terrible. Afortunadamente, no se me notificó nada ni tuve sanción alguna de Hacienda, pero fue un uso espurio de los recursos que tiene el Gobierno".