Ignacio Escolar, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica: "Es mejor que el actual, que es un desastre"

El periodista ha mostrado su sorpresa por las críticas del Partido Popular a la propuesta cuando son Murcia y Valencia, dos comunidades gobernadas por los 'populares', las que más se beneficiarían.

El Gobierno ha pactado con Esquerra Republicana, a través de una reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, un nuevo modelo de financiación autonómica que ha generado el rechazo del PP.

"Es habitual que unos partidos propongan y luego disponga el Congreso. Esto no sale adelante si no consigue una mayoría en el Congreso. Esto es bastante habitual, tanto que el PP lo negoció con Jordi Pujol en el 96", ha afirmado Ignacio Escolar en laSexta Xplica para recordar que no es un modelo que se vaya a implementar directamente.

Ahora bien, en comparación con el modelo de financiación autonómica actual, considera que es "bastante mejor": "Es un desastre (el actual) y está provocando problemas serios en la sanidad y la educación".

Además, ha recordado que los principales beneficiados "son comunidades autónomas gobernadas por el PP": "Porque la manera de entenderlo es per cápita y primero Murcia y después Valencia son las más perjudicadas por el modelo actual. El modelo actual tiene una diferencia, en algunos casos, de 1.600 euros por persona".

"El modelo nuevo es bastante mejor porque en ninguna se recorta. Las dos que más tienen ahora, Cantabria y Extremadura, siguen igual porque hay un apartado específico para que sigan así", ha concluido.

