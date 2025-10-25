Ignacio Escolar, sobre Mazón: "No hace falta un juzgado para entender que si estás cuatro horas de sobremesa en un momento crítico, te tienes que ir"

"¿Qué más hace falta para dimitir?"; se ha preguntado el periodista, quien cree que "es compatible que no haya ningún reproche penal al comportamiento de Mazón para que sea intolerable que siga un minuto más al frente de la Generalitat Valenciana".

Ignacio Escolar ha expresado en laSexta Xplica que "es un error pensar que esto lo tienen que arreglar los juzgados", en referencia a la situación de Carlos Mazón. "A mí no hace falta ningún juzgado para entender que si estás cuatro horas de comida y sobremesa en el momento más crítico de tu comunidad autónoma, te tienes que ir".

"Y yo no tengo tan claro, aunque entiendo el dolor de las víctimas, que sea un asesino o ni siquiera un homicidio imprudente. No lo sé. Eso lo tendrá que decidir un juez, pero yo personalmente creo que es compatible que no haya ningún reproche penal al comportamiento de Mazón para que sea intolerable que siga un minuto más al frente de la Generalitat Valenciana", ha manifestado el periodista, quien se ha preguntado: "¿Qué más hace falta para dimitir?".

