Fernando Moreno, propietario del restaurante 'La Reunión' de Manzanares El Real, habló con laSexta Xplica para explicar cómo las tarjetas están acabando con las propinas. Según aseguró, el 70% de la gente que va a comer a su establecimiento "paga con tarjeta", lo que provoca que se reduzca "bastante el importe".

"Todavía no estamos preparados para pagar una propina obligada. Nuestra cultura ahora mismo no es esa", opinó, y explicó que "muchas de las que reciben son de la gente que se toma el café y le sobran los 20 céntimos". Un gesto que le parece bien, pero critica que "después comidas de 120 ó 150 euros te dejen 60 céntimos de propina". "Esto no sé si es lo más justo", manifestó. Y, es que, en su establecimiento "la propina se reparte entre todos los trabajadores y si antes intentábamos que tuvieran una propina razonable mensual, ahora no tenemos que ir para repartirla a mes y medio".

