Problema de la vivienda

Un hombre que ha tenido que volver a casa de sus padres, sobre los jóvenes: "Esta gente está perdiendo las ganas de emprender"

"No solo nos están quitando el dinero, sino también las ganas de ganarlo", confesó Óscar Romero, asegurando que la gente está perdiendo las ganas de "emprender y trabajar": "Y eso sí que es un gran problema de futuro".

"Es tremendo que sea necesario disponer de 60.000 o 70.000 euros para dar la entrada de una vivienda, o que todo sean impuestos. Y mientras tanto, aquí no se habla de otra cosa que de robos, mordidas y de la madre que parió", denunció Óscar Romero. El hombre confesó haberse visto obligado a volver a casa de sus padres durante su intervención en el programa laSexta Xplica, donde se debatió sobre el problema del acceso a la vivienda.

"No se hace absolutamente nada ni por los jóvenes, ni por los mayores, ni por quienes no son ni una cosa ni la otra. No solo nos están quitando el dinero, sino también las ganas de ganarlo. Esta situación está provocando que la gente pierda las ganas de emprender y de trabajar, y eso sí que es un gran problema de cara al futuro", concluyó Romero.

