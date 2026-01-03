Ahora

Habla un empresario: "Hay compañeros que dicen que no encuentran trabajadores porque estos prefieren jugar al pádel"

Diego, un empresario en laSexta Xplica, cuenta en este vídeo lo que se escucha en su círculo: "Dicen que en muchos casos, las personas están en paro y no quieren salir, no les interesa o prefieren jugar al pádel los martes y los jueves".

Diego, empresario: "Hay compañeros que dicen que no encuentran trabajadores porque estos prefieren jugar al pádel"

José Yélamo pregunta a varios empresarios de la hostelería si tienen problemas para encontrar trabajadores. "Vivimos un sistema económico en el que hay que ser realistas. No se incentiva trabajar, porque prácticamente cobran lo mismo en el paro", afirmó José Luisen el debate de laSexta Xplica, donde afirmó que "es muy duro cuando un trabajador viene y te dice que le faltan cuatro meses para cobrar el paro y eso es lo que quiere trabajar".

El empresario explicó que "en Málaga hacen falta 5.000 camareros, pero hay 20.000 personas apuntadas al paro como camareros". "Lo que estás diciendo es que hay gente que no quiere trabajar", intenta aclarar José Yélamo al empresario, que respondió tajante que era "un dato objetivo": "Digo que no les compensa ponerse a trabajar cuando cobran prácticamente lo mismo".

Una opinión que generó debate en plató, donde Joao, un joven pluriempleado, afirmó rotundo: "En pleno agosto, en la hostelería en Málaga, nos van a tener sacrificados. Y no es por el trabajo, yo me dedico a la hostelería nocturna. O sea que por trabajar duro no es, es que pintamos que es todo muy bonito, pero luego se saltan los derechos".

Sin embargo, Diego, otro de los empresarios presentes en plató, defendió la versión del otro empresario al contar lo que se escuchaba en su círculo: "Dicen que en muchos casos, las personas están en paro y no quieren salir, no les interesa o prefieren jugar al pádel los martes y los jueves".

