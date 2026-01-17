Un groenlandés avisa a Trump ante su deseo de anexionarse Groenlandia: "Estamos dispuestos a defender nuestro país"

J.J. Simonsen, que ha estado presente en la manifestación en Nuuk contra el presidente republicano, ha tildado de "histórica" la protesta y ha respondido al neoyorquino tras sus mofas y burlas contra Dinamarca.

Donald Trump sigue en sus trece con Groenlandia. El presidente de EEUU tiene como gran deseo la isla dependiente de Dinamarca, país aliado de los estadounidenses en la OTAN, y está dispuesto a todo con tal de hacerse con ella. Del "haremos algo por las buenas o por las malas" ha pasado a amenazar con aranceles a los países europeos que manden tropas a un territorio que se ha manifestado contra las ansias expansionistas del republicano.

Uno de los presentes en la protesta ha sido J.J. Simonsen, groelandés que tilda de "histórica" la concentración contra Trump en Nuuk, la capital del país.

"Nunca hemos tenido tanta gente en un mismo sitio en la historia de Groenlandia. No se puede explicar esta sensación de orgullo que genera", ha expresado Simonsen.

Y ha dejado además una respuesta para Trump. Una después de que el presidente se burlara de Dinamarca diciendo que su defensa para la isla es "un trineo tirado por dos perros" y que no podían hacer nada contra China o Rusia, países que según él también están detrás de la isla.

"Puede poner al Ejército o lo que quiera, pero no puede ni tomar ni anexionarse Groenlandia. Estamos dispuestos a defender nuestro país", ha afirmado.

