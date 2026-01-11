Gonzalo Bernardos señala los "problemas" de la actualidad: "Hay que repensar las reglas democráticas porque Trump las ha destrozado"

"Estamos haciendo un enfoque equivocado, porque asumimos lo excepcional como lo normal", comenta Gonzalo Bernardos sobre la situación geopolítica actual, desde 1990 hasta 2014 "cuando Rusia invade Ucrania" y señala a Trump como el gran destructor de las reglas democráticas.

Tras la intervención de EEUU en Venezuela, laSexta Xplica se plantea si las democracias mundiales están en peligro y Gonzalo Bernardos asegura que Donald Trump "ha destrozado por completo" las reglas democráticas y que ahora hay que repensarlas.

El economista hace un análisis de la situación geopolítica actual, desde 1990 con la caída de la mayoría de los países de la órbita soviética hasta el 2014 "cuando Rusia invade Ucrania" y afirma que la considera "excepcional". Para él, "lo normal es que haya dos o más potencias y que entre ellas se peleen, esto es la historia del mundo", dice con resignación.

"La democracia que creíamos que estaba muy fuerte está realmente muy débil y hemos de fortalecerla e intentar que ningún sátrapa la destruya", advierte, para después regañar a EEUU y Europa por "mirar para otro lado" en 2014.

"Se volvió a mirar para otro lado cuando Rusia invadió a Ucrania", recuerda, haciendo hincapié en que Europa financió en gran parte a Rusia. "Le comprábamos el gas porque Alemania no podía tener una pequeña recesión porque dependía muchísimo del gas", afirma.

Reconoce que la solución "es compleja y difícil" y necesita de mucho tiempo: "Estamos ante una situación de tres gallos que solo puede cambiar si el detonante de lo que está sucediendo pierde el poder y para eso faltan al menos dos años".

