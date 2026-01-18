Gonzalo Bernardos: "Me parece muy bien el giro del Gobierno. Desde 2018 todas las políticas en vivienda han sido un desastre"

El economista ha asegurado que "desde 2018 hasta la actualidad, el Gobierno ha hecho las políticas que quería Sumar y han sido todas un desastre".

A Gonzalo Bernardos le parece bien la idea propuesta por el Gobierno de que se premie a los caseros que no suban el alquiler a través de bonificaciones en el IRPF.

"Me parece muy bien el giro que está dando el Gobierno. Ojalá sea verdaderamente un giro y no solo una propuesta que sea prácticamente una isla. Desde 2018 hasta la actualidad, el Gobierno ha hecho las políticas que quería Sumar y han sido todas un desastre. Pasamos de que la vivienda era un problema para el 2,2% de la población según el CIS en 2018 a que sea el 30,6%", ha afirmado en laSexta Xplica.

El economista ha apuntado que "el casero mayoritario en España" busca dos cosas: que le paguen mensualmente el alquiler y que le cuiden la vivienda. "Y ese casero, si le dicen que puede ganar un 8% más sin repercutírselo al inquilino por la sencilla razón de que te la ahorrarás en la declaración de Hacienda, va a haber algunos que van a decir que sí", ha apostillado.

Ahora bien, Bernardos considera que el Ejecutivo podría haber complementado esta medida con otras dos más a los propietarios: "Que no paguen IBI y que el seguro de impagos corra a cargo del Gobierno".

"En esa medida se consigue que el inquilino vaya a estar en la vivienda por el mismo precio que pagaba hace cinco años y que el propietario se anime a no vender las viviendas cuando las hereda sino a poner más", ha concluido.

