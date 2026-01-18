Ahora

Gonzalo Bernardos, a un joven que aloja en sus viviendas a personas sin hogar: "Tú lo que estás haciendo es perder dinero"

Javier cuenta en 'laSexta Xplica' que por el momento, algunos de los residentes pagan 10, 40 o 50 euros. En cuanto a los gastos, dice que no han recibido financiación pública pero sí donaciones y que con diferentes trabajos ha podido hacerles frente.

Javier Gascón, un joven que aloja en sus viviendas a personas sin hogar, ha narrado en 'laSexta Xplica' cómo gestiona el proceso de acoger a ciudadanos en riesgo de exclusión.

"Cuando llegan directos desde el aeropuerto, de debajo de un puente o de la calle no pagan nada, cuando les conseguimos o buscan trabajos y encuentran oportunidades empiezan a pagar lo que puedan", asegura.

Asimismo, dice que hasta el momento, algunos de los residentes de las tres viviendas que tiene este joven junto a su mujer pagan 10, 40 o 50 euros. En cuanto a los gastos, dice que no han recibido financiación pública pero sí donaciones y que con diferentes trabajos ha podido hacerles frente.

Por su parte, Gonzalo Bernardos ha felicitado al joven por su "labor humanitaria", pero sostiene que "no todo el mundo puede hacer eso": "Una cosa es ganar poco y otra cosa es perder dinero y tú lo que estás haciendo con la explotación de esas viviendas es perder dinero", le dice.

"La inmensa mayoría de las personas en España no quiere obtener el máximo posible por su vivienda, quiere tener un inquilino durante mucho tiempo que le cuide muy bien la vivienda", ha sentenciado.

