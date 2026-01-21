Gonzalo Bernardos a un hombre que se queja de la subida de precios: "¿Por qué no compró la vivienda cuando estaba a 25.000 euros? Porque no te gustaba"

"Lo que quieren la inmensa mayoría de los propietarios pequeños son inquilinos que paguen religiosamente y que cuiden la vivienda", señala Bernardos. Porque, según dice, "muchos la dejan destrozada".

El problema de la vivienda fue tema de debate en este programa de 'LaSexta Xplica' del pasado sábado 13 de septiembre, donde, Curro López, pensionista y presidente de la Asociación de Vecinos de Lagunillas, intervenía para compartir su visión denunciando la grave situación de la vivienda en Málaga.

Señaló que los precios habían pasado de 23.000 a 125.000 euros. "Pero se está hablando mucho de los propietarios, los grandes tenedores...Y creo que nos estamos equivocando a la hora de disparar", planteó el presidente de la asociación, quien explicó que, muchas familias sufren estrés diario por los altos alquileres, con personas que no pueden afrontar el costo de la vivienda si no trabajan ambos cónyuges.

"En ese libro que se llama Constitución Española dice 'Artículo 47: todo español y española tiene derecho a una vivienda digna'. ¿Y por qué se lo pasan por el Arco del Triunfo? Me da igual que sea el PP, PSOE, Podemos. Pero nosotros, como colectivo, estamos hasta los mismísimos de ver a gente llorar porque no tiene para pagar. O comes o pagas", terminaba diciendo López.

Una reflexión que recogió Gonzalo Bernardos: "Lo que vosotros estáis pidiendo es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964; los contratos eran indefinidos, había la posibilidad de dar dos subrogaciones, cuando había que subir el precio del alquiler debía subir vía BOE y la mayoría de los años no subía. Y si tenías que coger y vender la vivienda tenía derecho a adquisición preferente del inquilino y la debías vender a un precio muy escaso".

Para el economista la situación es "muy sencilla": "El propietario quiere seguridad porque ha trabajado mucho. Ha ahorrado mucho, se ha sacrificado mucho para tener una vivienda, y lo que quieren, básicamente la inmensa mayoría de los propietarios pequeños, son inquilinos que paguen religiosamente y que cuiden la vivienda". Porque, según Bernardos, "muchos inquilinos dejan destrozada la vivienda".

"Usted que habla tanto de derechos, porque en este país los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, ¿por qué no compró la vivienda 25, 50, 75.000 €? Porque no le gustaba. Porque le gusta donde usted vive y donde usted vive ha de saber que un contrato de alquiler le da derecho a vivir cinco años", zanjó Bernardos.

