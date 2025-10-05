Gonzalo Bernardos: "Hagan lo posible por comprar una vivienda; es su mejor plan de pensiones"

El profesor de Economía afirmó en laSexta Xplica que "las pensiones del futuro no serán tan generosas como en la actualidad", por lo que defendió que el "mejor plan" de pensiones es "tener una vivienda".

Gonzalo Bernardos lanzó un mensaje a los espectadores de laSexta Xplica: "Hagan lo posible por comprar una vivienda". "Las pensiones del futuro no serán tan generosas como en la actualidad, y el mejor plan de pensiones que pueden ustedes tener es una vivienda", afirmó el profesor de Economía.

Por su parte, Ramón Bultó, portavoz del Sindicato de Inquilinos, señaló que "aunque se construyan más pisos en España, los alquileres no van a bajar", tras lo que la socióloga Miriam Jiménez defendió que "la vivienda es un derecho que hay que proteger". "Necesitamos blindar la vivienda e intervenir el mercado", manifestó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.