Gonzalo Bernardos: "Dos salarios mínimos pueden comprar una vivienda en buena parte de España; el problema es que no tienen ahorro previo"

El economista ha afirmado que las ventas de viviendas siguen en aumento en este 2025 y que solo se mira en ciudades como Madrid o Barcelona, pero que hay casas asequibles en gran parte de España.

Montserrat Cespedosa, experta en banca y finanzas, ha alertado en laSexta Xplica que la inversión inmobiliaria está dejando de ser "tan rentable": "Cuidado porque lo de la inversión inmobiliaria ya no sale tan rentable como antes. Los datos del Colegio Oficial del Notariado nos indican que en Madrid, Canarias, Baelares y Cantabria se ha frenado el volumen de compra-venta, ha caído con respecto a los datos de 2024. Este mes la gente ya no puede comprar vivienda".

No obstante, esta afirmación encontró la réplica de Gonzalo Bernardos: "Es un mes, habría que ver la tendencia. Y la tendencia de todo el año es espectacular el aumento de ventas".

"Ya estamos en un límite en el que la gente no puede comprar y según qué vivienda ya no la quiere comprar. Porque un cuarto sin ascensor a reformar por 340.000 euros no lo compra nadie. Porque eso nunca lo valdrá", contesta Cespedosa.

Ahora bien, Gonzalo Bernardos responde que sí hay viviendas en el mercado asequibles para su compra: "Dos salarios mínimos, en buena parte de España, pueden comprar una vivienda porque pagan menos de cuota hipotecaria que de alquiler. El problema de estas personas son que no tienen ahorro previo. Porque estamos siempre pensando en Barcelona y Madrid, pero hay muchas viviendas en España por 120.000 euros, 100.000 y hasta por 80.000. Y, en Zafra, por 30.000".

