Gonzalo Bernardos: "El casero mayoritario en España es el que quiere que le paguen el alquiler y le cuiden la vivienda"

Gonzalo Bernardos aprueba la propuesta del Gobierno de premiar a los caseros que no suban el alquiler mediante bonificaciones en el IRPF.

"Ojalá sea verdaderamente un giro y no solo una propuesta que sea prácticamente una isla. Desde 2018 hasta la actualidad, el Gobierno ha hecho las políticas que quería Sumar y han sido todas un desastre. Pasamos de que la vivienda era un problema para el 2,2% de la población según el CIS en 2018 a que sea el 30,6%", asegura Gonzalo Bernardos, quien apunta que "el casero mayoritario en España" busca dos cosas: que le paguen mensualmente el alquiler y que le cuiden la vivienda.

"Y ese casero, si le dicen que puede ganar un 8% más sin repercutírselo al inquilino por la sencilla razón de que te la ahorrarás en la declaración de Hacienda, va a haber algunos que van a decir que sí", manifiesta el economista.

Eso sí, Bernardos considera que el Ejecutivo podría haber complementado esta medida con otras dos más a los propietarios: "Que no paguen IBI y que el seguro de impagos corra a cargo del Gobierno".

"En esa medida se consigue que el inquilino vaya a estar en la vivienda por el mismo precio que pagaba hace cinco años y que el propietario se anime a no vender las viviendas cuando las hereda sino a poner más", concluye.

