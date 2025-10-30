García-Page: "Está siendo una legislatura dolorosa, yo no habría pactado con el independentismo"

En sus palabras en laSexta Xplica, el presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que se puso en contacto con Sánchez tras las elecciones para expresarle su posición. Su solución, repetición electoral.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha estado en laSexta Xplica para tratar, entre otras cosas, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. En sus palabras, Page ha afirmado en el programa de José Yélamo que esta legislatura "está siendo muy dolorosa" para él.

"Quise entrar en contacto con el presidente y lo hice después de las elecciones, cuando salió esa carambola, para explicar cuál era mi posición", ha dicho el presidente manchego.

García-Page, posteriormente, ha explicado qué habría hecho de haber estado donde estuvo Sánchez: "Abrir legislatura con pactos contra natura que podían meter nuestros valores y principios en un cajón... Yo habría optado por no pactar con el independentismo más irredento y menos con Puigdemont, que tiene como concepto atacar la unidad y la igualdad de los españoles".

Para él, lo mejor habría sido ir a segundas elecciones: "Estoy seguro de que una negativa frente a ese independentismo habría hecho que el PSOE tuviera mejor resultado y Puigdemont no sería decisivo. El PP no podría formar Gobierno".

"Habría sido arriesgado, pero así está siendo toda la legislatura", ha expresado García-Page para concluir sobre esta materia.

