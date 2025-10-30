Ahora

Análisis político

García-Page: "Está siendo una legislatura dolorosa, yo no habría pactado con el independentismo"

En sus palabras en laSexta Xplica, el presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que se puso en contacto con Sánchez tras las elecciones para expresarle su posición. Su solución, repetición electoral.

García-Page, en laSexta Xplica

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha estado en laSexta Xplica para tratar, entre otras cosas, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. En sus palabras, Page ha afirmado en el programa de José Yélamo que esta legislatura "está siendo muy dolorosa" para él.

"Quise entrar en contacto con el presidente y lo hice después de las elecciones, cuando salió esa carambola, para explicar cuál era mi posición", ha dicho el presidente manchego.

García-Page, posteriormente, ha explicado qué habría hecho de haber estado donde estuvo Sánchez: "Abrir legislatura con pactos contra natura que podían meter nuestros valores y principios en un cajón... Yo habría optado por no pactar con el independentismo más irredento y menos con Puigdemont, que tiene como concepto atacar la unidad y la igualdad de los españoles".

Para él, lo mejor habría sido ir a segundas elecciones: "Estoy seguro de que una negativa frente a ese independentismo habría hecho que el PSOE tuviera mejor resultado y Puigdemont no sería decisivo. El PP no podría formar Gobierno".

"Habría sido arriesgado, pero así está siendo toda la legislatura", ha expresado García-Page para concluir sobre esta materia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El espejismo de 45 minutos en el que parecía que Mazón dimitiría mientras crece el silencio ensordecedor de Feijóo
  2. La comparecencia de Sánchez en el Senado se convierte en una tragicomedia y un fracaso del PP al que le recuerda su corrupción
  3. Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia y describe una especie de relación paternofilial con él: "No ocultaba su compasión por mí"
  4. La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona
  5. Declarado culpable por unanimidad el acusado de matar a los tres hermanos en Morata de Tajuña
  6. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre