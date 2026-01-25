Gabriel Sanz señala a Puente por asegurar que "la vía fue renovada completamente": "Es un personaje que ejerce de tuitero"

El periodista Gabriel Sanz recuerda que el ministro Óscar Puente había asegurado que las vías habían sido renovadas completamente. "Ahora descubrimos que no", recalca. "Óscar Puente es un personaje que ejerce de tuitero", añade.

José Yélamo recuerda en laSexta Xplica que el ministro Óscar Puente había asegurado que la vía -en la que descarriló el Iryo- había sido completamente renovada. Una información que queda desmentida tras la exclusiva que lanza el programa, que asegura que aunque el desvío por el que circuló el tren sí era de nueva construcción, concretamente de 2025, la zona exacta en la que se produjo finalmente el descarrilamiento estaba compuesta por materiales con más de 30 años de antigüedad. "Se cambiaron en mayo de 2025 los desvíos", señala el presentador.

"Yo recuerdo al presidente y al ministro avisar acerca de los bulos y recalcar que en catástrofes, la gente tiene que fiarse de los canales oficiales. Pues en un canal oficial, el ministro Puente, en horario de máximo audiencia, en una de las televisiones principales de España, que es laSexta, dice que la vía ha sido renovada completamente. Y ahora, descubrimos que no", recalca Gabriel Sanz.

Para el periodista, más allá del drama de las 45 muertes que ha producido el descarrilamiento y el daño que sufre la 'marca España' con este tipo de tragedias, "está todo el proceso de imagen de país y la propia estimación que tenemos de nosotros mismos".

Sanz señala directamente a Óscar Puente: "Es un personaje que los lunes, miércoles y viernes ejerce de tuitero contra todos y contra todo -no solo contra la oposición, sino también contra periodistas-, y los martes, jueves y domingos quiere que lo consideremos un ministro de Estado y que estemos todos detrás de él en una operación de resolución de una crisis tan terrible como la que estamos viviendo".

Sanz recuerda las publicaciones en redes sociales del ministro de este verano, antes de que "nadie pudiera reaccionar" a los incendios forestales, en las que decía que "algo huele a quemado" refiriéndose a Mañueco. "Óscar Puente tiene que formar parte de la solución, pero es que hasta ahora ha formado parte del problema", sentencia.

Para él, Pedro Sánchez ha utilizado a Puente políticamente desde su investidura. "Ahora tiene el problema de que necesita el apoyo de todo un país para salir de una crisis reputacional", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.