"Te va a fichar María Guardiola": José Yélamo, a un joven extremeño que defiende las políticas del PP en su comunidad

"Soy extremeño y se han aprobado unas buenas medidas", defiende Moisés Cayetano, de la plataforma juvenil 'Lideremos', sobre las medidas del PP en Extremadura.

Moisés Cayetano, de la plataforma juvenil 'Lideremos', analiza en el plató de laSexta Xplica el aumento de la extrema derecha entre la población joven. "Los jóvenes buscan soluciones a sus problemas", asegura Cayetano, que explica los problemas que sufren: "Viviendas a las que no podemos acceder, un mercado laboral completamente precario, una inflación que no para de subir...".

"Los jóvenes están desesperados y buscan al que le promete que les va a sacar de esa situación", insiste Moisés Cayetano, que asegura que "la política no va de datos ni de informes kilométricos sino de ilusionar". "Mientras unos hablan de matices y sutilezas otros vienen y te dicen que te entienden", insiste el joven en el plató de laSexta Xplica, donde Afra Blanco le interrumpe alucinada: "¿Quién te entiende?, para entender qué estás tratando de decir entre tanta poesía".

"Los jóvenes están absolutamente desesperados", insiste Moisés Cayetano, que asegura que, "por eso, corren a buscar al que le vende promesas y soluciones". "Soy extremeño y se han aprobado unas buenas medidas", defiende el joven de las medidas del PP en Extremadura, donde explica que tienen "una cuota cero para los autónomos jóvenes durante 24 meses y un aval del 15% para la compra de la primera vivienda que se suma a la ayuda que da el Ministerio".

"Tenemos medidas que funcionan", insiste el miembro de la plataforma juvenil 'Lideremos' en el plató de laSexta Xplica, donde José Yélamo bromea ante la defensa de Moisés a las medidas del PP extremeño: "Te va a fichar María Guardiola". "Soy de una asociación completamente independiente", se defiende el joven, que concluye en el vídeo: "Los jóvenes necesitan medidas, esto no se trata de criticar decisiones de esta generación sino de escuchar a los jóvenes y de solucionar sus problemas".

