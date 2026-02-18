Un estudiante, a un empresario que se queja de las cotizaciones sociales: "No me vengas a vender el cuento, eso es un mensaje muy peligroso"

Aritz Durán responde a un empresario que cuestiona las cotizaciones sociales, defendiendo la importancia del sistema público de pensiones y de los servicios sociales, y destacando el papel que los jóvenes desempeñan para sostenerlo.

Durante un debate sobre las pensiones en laSextaXplica, Javier Díaz-Giménez recuerda que, cuando los jóvenes trabajan, están financiando las pensiones de las generaciones mayores y contribuyendo a otros servicios públicos. "Y eso te dará derecho a exigir tu pensión cuando seas mayor. Así que, bravo, gracias jóvenes, estáis haciendo lo que tenéis que hacer: pagar las pensiones de los mayores", explica el economista, añadiendo que "también es una forma de sostener la educación y la sanidad pública, fundamentales para el funcionamiento del país".

Aritz Durán, estudiante y participante en el debate, se muestra "orgulloso" de contribuir al bienestar de sus mayores. "Estoy muy orgulloso de pagar la pensión de mi abuelo, porque se lo ha ganado. El país que tenemos hoy no sería nada sin nuestros abuelos", afirma.

Sin embargo, Durán critica duramente el mensaje de un empresario que cuestionaba las cotizaciones sociales. "Es un mensaje muy peligroso, sobre todo para la clase trabajadora que cobra el salario mínimo interprofesional. Una persona que gana 1.200 euros no puede permitirse un seguro privado ni pagar un colegio privado para sus hijos. Lo que recibe es, detrás, la ayuda de un estado de bienestar que garantiza que, por ejemplo, si tienes un tratamiento de cáncer, la sanidad pública cubra todo", declara.

"No me vengáis a contar el cuento a la clase trabajadora. Las cotizaciones sociales en este país sirven para que todos tengan derecho a una asistencia sanitaria pública de calidad", concluye, subrayando que el mensaje del empresario pretendía criticar un sistema que, según él, es fundamental para la sociedad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.