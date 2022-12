Muchas veces se cita a Patricia Hernández como el azote del Gobierno, pero ella asegura que "ellos empezaron primero con la gente". Según la política tinerfeña, “cuando estamos sufriendo sus mentiras y luego sus medidas, y que no toman decisiones contra las personas que más tienen sino que lo hacen contra los que menos tienen, creo que alguien tiene que decírselo como haría cualquier persona de la calle".

"Yo veo que Andrea Fabra no es igual que cualquiera de mis compañeras"

"Cuando la gente nos mira y vemos que no aportamos soluciones, verán que lo que debería ser solución es parte del problema. Sin embargo, esto extendido de que todos los políticos son iguales me parece que es la cruz de que todos los ciudadanos son iguales y no es por mí, yo veo que Andrea Fabra no es igual que cualquiera de mis compañeras o no es lo mismo Montoro que cualquiera de mis compañeros", asegura la política socialista.

El problema más preocupante de la política en España es la corrupción sistematizada que afecta a todos los partidos, algo para lo que esta canaria tiene una receta muy clara: "La corrupción se puede sacar del corazón de los partidos con más participación y más transparencia".

"Nosotros no somos Montoro con el que caiga España que ya lo levantaremos nosotros"

"Nosotros no somos Montoro con el que caiga España que ya lo levantaremos nosotros. Antes, y ahora también, las posiciones hacia la Unión Europea eran unitarias de todos los grupos parlamentarios. Yo entiendo que haya recelos sobre un pacto con un partido que no es capaz de cumplir su palabra con los ciudadanos. No me fio ni de Rajoy ni de sus amigos de la derecha europea”, explica la política socialista.

Patricia Hernández es una joven fuerza del PSOE que, por el momento, no se plantea presentarse a una primarias de su partido, una opción que tampoco contempla para otra joven mediática del partido, Beatriz Talegón.