"Más que un gesto hacia una persona privada, fue un gesto en un acto público. El acto se convierte en algo político cuando el ministro está allí en calidad de ministro y no en calidad personal, y encima está la prensa. Yo tengo derecho a expresarme políticamente", explica Domenech.

"Creo que estamos legitimados a expresarnos en aquellos actos que son políticos siempre y cuando mantengamos las formas dentro de unos límites, puede que los límites se flexibilicen en el contexto. En este se fue generando un clima de protesta general. Yo no sabía si iba a ser el único con una camiseta verde".

Este joven licenciado en Filosofía explica que no fue una protesta premeditada. "Yo me encontré con un compañero que también llevaba la camiseta verde. Lo del saludo tampoco fue premeditado. Yo no sabía si mis compañeros le iba a saludar o no".

Pablo Domenech revela que llegó a sufrir con su manifestación política. "Allí es duro subir y hacer un acto de coherencia personal, no darle la mano al ministro Wert. Hay otra gente que optó por darle la mano y luego decir lo que pensaba. Cada uno adoptó la fórmula que quiso.

El periodistas Paco Marhuenda pregunta que si los estudiantes no creen en la cultura del esfuerzo para conseguir becas, pero Domenech va más allá, asegurando que no se trata de protestar para esforzarse más o menos, sino de criticar "unas leyes en las cuales, si alguien tiene un problema o una dificultad en llegar a unos niveles muy aceptables, se les cierre unas puertas para poder llegar a una vida mínimamente digna".