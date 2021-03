"No lo conozco de nada, no he estado en mi vida con él". Así de tajante se muestra la vicepresidenta Carmen Calvo ante las palabras del excomisario Villarejo que la implican en una supuesta lucha interna en el PSOE andaluz hace años.

Calvo va más allá y anuncia que si se vuelven a producir estas declaraciones, le llevará ante la justicia. "La siguiente vez que lo diga, estaré en los tribunales con él. Me he dedicado a la política limpia como una patena", defiende Calvo, que afirma que "nunca" ha tenido "responsabilidades" en el PSOE andaluz.

Cree que "la energía política" debe estar puesta en acabar con la pandemia.