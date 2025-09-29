Un empresario, sobre si los jóvenes viven peor: "¿Qué joven de 25 años no ha viajado en avión?"

"Si tanto nos preocupa que vivimos mejor que nuestros padres, pero nuestros hijos vivirán peor que nosotros, no hacemos nada por solucionarlo, vamos a ponernos manos a la obra a solucionarlo", asegura el representante de la Patronal Hotelera en Alicante.

Luis Castillo, representante de la Patronal Hotelera en Alicante, destaca en el plató de laSexta Xplica que "Garamendi no representa a todo el empresariado". Y es que Castillo asegura que "poner a Alcaraz como ejemplo no es lo más acertado".

Por otro lado, el empresario, que nació en el año 1967, y vive "cañón trabajando 70 horas a la semana": "Y mis hijos viven todavía más cañón que yo gracias a mis 70 horas semanales mientras mis padres se compraron una casa con dos bases fundamentales, ahorro y mucho esfuerzo y trabajo".

"Lo que quiero decir es que no hay una batalla generacional sino una diferencia brutal", asegura el empresario, que manda un mensaje a la gente joven: "Tienen que asumir rápido la situación que se vive para superar y ser felices y no hay que dar lo bueno por hecho". "Para mí ir al cine era un privilegio y ahora vas gratis con el bono joven", asegura el empresario.

"Preparaba los datos esta tarde y de 16 y 34 años es el 80% de los usuarios del Uber", explica Castillo, que reflexiona: "¿Qué joven con 25 años no ha viajado en avión o tiene móvil?". "Hay una serie de prioridades respetables", insiste el empresario, que reflexiona: "Si tanto nos preocupa que vivimos mejor que nuestros padres, pero nuestros hijos vivirán peor que nosotros, no hacemos nada por solucionarlo, vamos a ponernos manos a la obra a solucionarlo".

