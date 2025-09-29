Ahora

Debate en laSexta Xplica

Un empresario, sobre si los jóvenes viven peor: "¿Qué joven de 25 años no ha viajado en avión?"

"Si tanto nos preocupa que vivimos mejor que nuestros padres, pero nuestros hijos vivirán peor que nosotros, no hacemos nada por solucionarlo, vamos a ponernos manos a la obra a solucionarlo", asegura el representante de la Patronal Hotelera en Alicante.

Un empresario, sobre si los jóvenes viven peor: "¿Qué joven de 25 años no ha viajado en avión?"

Luis Castillo, representante de la Patronal Hotelera en Alicante, destaca en el plató de laSexta Xplica que "Garamendi no representa a todo el empresariado". Y es que Castillo asegura que "poner a Alcaraz como ejemplo no es lo más acertado".

Por otro lado, el empresario, que nació en el año 1967, y vive "cañón trabajando 70 horas a la semana": "Y mis hijos viven todavía más cañón que yo gracias a mis 70 horas semanales mientras mis padres se compraron una casa con dos bases fundamentales, ahorro y mucho esfuerzo y trabajo".

"Lo que quiero decir es que no hay una batalla generacional sino una diferencia brutal", asegura el empresario, que manda un mensaje a la gente joven: "Tienen que asumir rápido la situación que se vive para superar y ser felices y no hay que dar lo bueno por hecho". "Para mí ir al cine era un privilegio y ahora vas gratis con el bono joven", asegura el empresario.

"Preparaba los datos esta tarde y de 16 y 34 años es el 80% de los usuarios del Uber", explica Castillo, que reflexiona: "¿Qué joven con 25 años no ha viajado en avión o tiene móvil?". "Hay una serie de prioridades respetables", insiste el empresario, que reflexiona: "Si tanto nos preocupa que vivimos mejor que nuestros padres, pero nuestros hijos vivirán peor que nosotros, no hacemos nada por solucionarlo, vamos a ponernos manos a la obra a solucionarlo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | Inundaciones, rescates y un barranco desbordado en Aldaia por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana
  2. Las trampas del plan antimigratorio de Feijóo: ni hay ayudas para todos ni traen más delincuencia
  3. Hacienda concluye que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley"
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Trump recibe a Netanyahu a las puertas de cerrar un acuerdo sobre Gaza
  5. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"
  6. Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026