El dramático dato de Gonzalo Bernardos sobre los precios de la vivienda: "En 2024 todas las capitales de provincia de España alcanzaron máximos históricos"

En laSextaXplica, el debate sobre la crisis habitacional pone sobre la mesa la dificultad de acceder a una vivienda digna en España. El economista Gonzalo Bernardos interviene con contundencia asegurando que el precio del alquiler ha alcanzado su "máximo histórico".

La crisis del alquiler en España ha llegado a un punto crítico. Así lo ha afirmado el economista Gonzalo Bernardos durante su intervención en laSextaXplica, donde asegura que "en toda España, no solo en Madrid, el alquiler está en sus máximos históricos".

"En 2024 las 52 capitales de provincia coincidieron con el máximo precio de alquiler que jamás se ha visto", explica Bernardos. Así, según apunta el economista, "nos encontramos con que aquellos sitios donde hay más oportunidades de empleo, la demanda es muy superior a la oferta y la única posibilidad que se tiene de conseguir algo es una habitación".

Para Bernardos, esta situación se resuelve de una manera: "Históricamente, la manera de atajar esto es aumentando la oferta y haciendo que más personas quieran ser propietarias de una vivienda para alquilarla". No obstante, señala que el Gobierno ha tomado otro rumbo donde "ha hecho una cruzada contra los propietarios". Lo que ha provocadouna reacción inmediata: "¿Y cómo han reaccionado los propietarios? Reduciendo la oferta, vendiendo una parte de la que tenían y, en segundo lugar, pidiendo garantías".

Unas garantías que, "han excluido al segmento más humilde". "Hoy, en Barcelona y Madrid, te van a exigir que cobres como mínimo 2.000 euros para alquilar una vivienda, sencillamente porque el propietario no tiene claro que lo vayas a pagar y a un vulnerable, alguien que cobra 1.600 euros, será difícil echarlo", denuncia.

Para finalizar, Bernardos se dirige directamente a Aritz Duran, un estudiante que vive en Madrid y participaba en el debate, para desmontar algunas de sus afirmaciones sobre los "grandes propietarios". "No conteis milongas, en España, propietarios jurídicos, es decir, empresas o personas que tienen diez o más viviendas, solo es el 4,3%".