El debate entre Pilar Velasco y Pilar Gómez sobre las críticas a Mañueco por su gestión de los incendios: "La diferencia es que él tiene unas elecciones"

Mientras Velasco ha cuestionado la gestión del presidente castellanoleonés en comparación con sus homólogos Rueda o Guardiola, Gómez le ha señalado que las críticas vienen porque es el que más cerca tiene unas elecciones.

La ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas en España ha afectado a varias comunidades autónomas como Galicia, Asturias o Extremadura, pero las críticas por la gestión de la crisis se han centrado en el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Su autonomía se ha visto enormemente golpeada por el fuego y, en laSexta Xplica, Pilar Velasco ha cuestionado la coordinación ejercida por el presidente 'popular': "¿Qué ha ocurrido en Castilla y León? Ocurrió que los medios que se pidieron eran tan irreales que pidió medios que podían necesitar otras CCAA. Es que Mañueco, que es el responsable de la planificación, la prevención y de coordinar lo que estaba sucediendo, pidió medios que ni siquiera se utilizaban. Brigadistas decían que estaban inoperativos porque no les llamaban".

Además, Velasco le ha comparado con los otros presidentes autonómicos del PP, que a sus ojos sí han hecho una mejor gestión: "¿Qué hay decir de Guardiola? Poco ¿Qué hay que decir de Rueda? Que ha reconocido que tienen cosas que mejorar ¿Qué hay que decir de Mañueco? Que ha hecho una política negligente en la gestión de los incendios".

"Ha tenido los peores incendios de todas estas comunidades", le ha respondido el argumento Pilar Gómez. "A lo mejor los ha tenido porque tenía peor prevención y coordinación", replica Velasco.

No obstante, esas críticas a Mañueco tienen una explicación para la directora de 'Artículo 14': "Hay una diferencia clarísima y es que Mañueco tiene unas elecciones. Y por eso tenemos a un ministro (Óscar Puente) poniendo un tweet contra él".