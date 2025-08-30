Cuando prevenir es mejor que extinguir: Camarero desvela el gran coste de los incendios en España

El periodista ha elaborado una comparativa sobre el gasto en extinción de incendios y en el de prevención. "Un euro en prevención, 100 euros en extinción", explica.

José María Camarero ha estado en laSexta Xplica para hablar del coste que han tenido los incendios en España. De la diferencia que habría existido de haber dedicado más inversión en prevención y también de los ejemplos que se pueden usar para que en futuro no vuelva a suceder lo mismo.

"Se han quemado unas 400.000 hectáreas en 2025. El coste medio de extinción es de 20.000 euros la hectárea. Para apagar todo se han destinado 8.000 millones de euros, que es lo que se gasta la seguridad social en un mes para pagar la jubilación", dice.

Luego, la prevención: "El coste medio es de 2.000 euros por hectárea. Y qué se hace, poner cortafuegos, retirar maleza, trabajo con drones... Un euro de prevención, 100 euros en extinción".

En ese sentido, habla de cuánto han gastado las comunidades más afectadas por el fuego: "Extremadura y Galicia han aumentado en casi un 20% su gasto en prevención. Castilla y León lo ha reducido en un 82%.

En cuanto a las iniciativas, señala tres: "Una es el reparto comunal de la madera para que toda la población se involucre y haya más responsabilidad. Otra es el pastoreo, la ganadería que se usa en una carne certificada como sostenible. La tercera es el mosaico de Extremadura, que une agricultura, ganadería y selvicultura".