Un crudo extra pesado y una infraestructura obsoleta: las amenazas al sueño de Trump con el petróleo de Venezuela

El deseo del mandatario estadounidense podría convertirse en pesadilla. Y es que no es oro todo lo que reluce. La infraestructura venezolana está obsoleta, por lo que haría falta una inversión de 100.000 millones de euros para renovarla.

Venezuela es un gigante con pies de crudo, ya que, tal y como ha señalado José María Camarero en Sábado Clave, "tiene las mayores reservas petrolíferas de todo el mundo, 302.000 millones de barriles, un 17% de la producción mundial". Sin embargo, apenas produce, porque no tiene la infraestructura suficiente.

En lo referente a la producción, el que más produce es Estados Unidos, seguido de Arabia Saudí, mientras que Venezuela en producción está en vigésimo lugar. De hacerse con las reservas del país suramericano, Estados Unidos tendría el control del petróleo mundial, lo que sería un 'Jaque mate' del presidente estadounidense.

Sin embargo, el sueño de Trump tiene sus sombras o amenazas, lo que podría hacer que se convierta en una pesadilla. El primer motivo es la clase de petróleo que hay en Venezuela, ya que se trata de un crudo "muy pesado, de alta densidad y con mucho azufre, que cuesta mucho extraerlo y refinarlo", ha subrayado el periodista. Además, otra de las sombras es la propia infraestructura de petróleo venezolana, que está obsoleta y necesita una renovación, para la que sería necesaria una inversión de 100.000 millones de euros.

