Blas Moreno explica por qué la actuación del ICE es tan represiva en Minnesota: "Trump ha preparado una trampa perfecta"

El codirector de 'El Orden Mundial' ha señalado que precisamente Minnesota es un estado "en el Partido Republicano no gana las presidenciales desde hace muchas décadas".

Este sábado, la policía antinmigración de Donald Trump ha vuelto a asesinar a una persona en plena calle en Minneapolis. Algo que para Blas Moreno "era de esperar".

"Lo que ha pasado, por muy terrible que sea, era de esperar. Después del asesinato de la mujer (Renee Nicole Good), era muy probable que la tensión siguiera escalando y creo que no va a ser la última. Trump ha preparado una trampa perfecta para ese estado", ha afirmado en laSexta Xplica el codirector de 'El Orden Mundial'.

Moreno ha detallado que Minnesota es "un estado pequeño, fácil de controlar y muy demócrata": "Hace muchas décadas que el Partido Republicano no gana las presidenciales allí. Y al que le tiene especial tirria porque el gobernador, Tim Walz, fue candidato a vicepresidente con Kamala Harris".

Además, ha recordado que "es el estado en el que hay más población somalí, que es el perfecto arquetipo de lo que la derecha republicana no le gusta". "Y encima hay un escándalo de fraude económico que le da la excusa perfecta", ha concluido.

