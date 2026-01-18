Sin ayudas
Begoña vive con 12 personas: "Pago 600 euros por una habitación, tengo una enfermedad grave y no puedo trabajar"
Según cuenta en 'laSexta Xplica', su pensión de 800 euros "es alta para el Estado", por lo que las medidas del presidente Pedro Sánchez le parecen "absurdas": "Según el Gobierno, no es cuestión de mis gastos sino de mis ingresos".
Begoña Revuelta ha narrado en 'laSexta Xplica' que vive en una casa de 11 habitaciones con 12 personas de todas las edades y con todo tipo de trabajos. "Tengo una compañera abogada de 50 años, hay matrimonios de mi edad, chavales de 40...", dice.
"Yo pago 600 euros de alquiler al mes por una habitación compartiendo un baño. Tengo una discapacidad absoluta y no puedo trabajar, tengo una enfermedad grave, cáncer hace 10 años", añade.
Cuando a esta mujer le aconsejan mudarse a un pueblo por la situación económica actual en las ciudades, esta expone que necesita estar cerca de su hospital de referencia y que su "red de apoyo" está en la zona madrileña de Barajas. "No puedo gastar 40 euros de taxi para ir al Ramón y Cajal", cuenta.
"Mi casa la gestiona una agencia y no me dan ninguna seguridad. Es cierto que no leí el contrato pero me siento engañada porque me dijeron que no subían el precio y me lo han subido", agrega.
Pese a haber intentado conseguir algún tipo de ayuda, todos sus esfuerzos han sido en vano. "Tengo una pensión de 800 euros y esa es mi realidad. He pedido ayudas y nada, por lo que la medida de Pedro Sánchez me parece absurda. Según el Estado, mi pensión es alta y que no es cuestión de mis gastos sino de mis ingresos", ha sentenciado.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.