Baltasar Garzón, sobre la mediación de Zapatero en la liberación de presos en Venezuela: "Desde hace años su labor ha sido muy meritoria en casos humanitarios"

El magistrado ha respondido a las críticas por parte del Partido Popular porque el expresidente haya mediado en la excarcelación y ha señalado que "no tienen mayor peso".

José Luis Rodríguez Zapatero negoció durante meses la liberación de presos en Venezuela, una excarcelación que se produjo principalmente el jueves, aunque a cuentagotas han ido saliendo más personas.

No obstante, esa mediación, agradecida incluso por la familia de una de las liberadas, ha sido criticada por el Partido Popular. Aunque, para Baltasar Garzón, esas críticas "no tienen peso": "Lo que diga el PP o la extrema derecha que, para mí, en este tema no tiene mayor peso y es absolutamente interesado".

"La labor del expresidente Zapatero, desde hace años, ha sido muy meritoria en lo que se refiere a la mediación en casos humanitarios en Venezuela y en otros sitios del mundo. Yo no tengo más que agradecimiento por esa labor que hace", ha comentado en laSexta Xplica.

El magistrado ha apuntado que "Zapatero ha mediado en la liberación de otras personas y de otros funcionarios": "Lo que ocurre que parece que aquí retorcemos cualquier situación para que se vuelva en contra de cualquier iniciativa de mediación humanitaria. Hay mediaciones humanitarias en medio mundo, se produce esta en Venezuela y es objeto de destrucción total frente al que la ha llevado a cabo".

"La posición es la de esta madre que agradece esta gestión. Nadie ha obligado a Zapatero, es una labor humanitaria", ha concluido.

